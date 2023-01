Covid: in Calabria 338 contagi e due vittime

(ANSA) - CATANZARO, 09 GEN - Sono 338 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria dove si registrano due vittime (3.242 il totale da inizio pandemia). Il tasso di positività scende dal 17,83% al 16,39%. I casi attivi, dopo mesi, scendono sotto quota 5.000. Oggi sono 4.864 (-298), gli isolati a domicilio 4.666 (-303) mentre i nuovi guariti sono 634. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, restano stabili a 14 i ricoverati in terapia intensiva mentre crescono di 5 in area medica (184).

I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi è 4.135.193 con 622.277 positivi.

A livello provinciale, la diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 185 (38 in reparto, 9 in terapia intensiva, 138 in isolamento domiciliare); casi chiusi 110300 (109880 guariti, 420 deceduti). Cosenza: casi attivi 2849 (79 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2769 in isolamento domiciliare); casi chiusi 182038 (180609 guariti, 1429 deceduti). Crotone: casi attivi 174 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58973 (58697 guariti, 276 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1285 (29 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1252 in isolamento domiciliare); casi chiusi 206055 (205151 guariti, 904 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 173 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 157 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52648 (52454 guariti, 194 deceduti). (ANSA).