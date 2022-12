Racket: intimidazione ad imprenditore, quarta in pochi mesi

(ANSA) - MAIERATO, 18 DIC - Un imprenditore edile di Maierato, nel Vibonese, Giovanni Curigliano, ha subito la quarta intimidazione nel giro di pochi mesi. Ignoti gli hanno incendiato un escavatore, che è andato distrutto. In precedenza a Cugliari erano state incendiate due automobili ed un furgone.

L'ipotesi che viene fatta dai carabinieri è che Cugliari sia finito nel mirino del racket delle estorsioni e stanno svolgendo indagini in questo senso. L'attività investigativa, però, è ostacolata dal fatto che le telecamere del sistema di videosorveglianza a Maierato, anche se installate da tempo, non sono state ancora attivate. E questo le rende inutili al fine di garantire la sicurezza del territorio. (ANSA).