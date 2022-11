Covid: contagi in calo, ma aumentano vittime e ricoverati

(ANSA) - CATANZARO, 26 NOV - C'è stato un calo di contagi per Covid in Calabria, passati dai 629 di ieri a 510. Aumentano, invece, le vittime, che sono due rispetto all'unica di ieri, con il totale dei morti che raggiunge quota 3.117. Il tasso di positività si mantiene stabile, assestandosi al 18,67% (ieri era stato il 18,22). I nuovi tamponi effettuati sono 2.731, con il dato complessivo che arriva a 3.996.555 e con 595.336 positivi.

I ricoveri nelle strutture ospedaliere sono uno in più in area medica (totale 124) e quattro in meno nelle rianimazioni. I casi attivi sono 6.919 (+24) , gli isolati a domicilio 6.792 (+27) ed i nuovi guariti 484.

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione dell'Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale i casi sono così ripartiti.

- Catanzaro: casi attivi 1.698 (16 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.679 in isolamento domiciliare); casi chiusi 101.720 (101.325 guariti, 395 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 2.241 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.181 in isolamento domiciliare); casi chiusi 173.718 (172.349 guariti, 1.369 deceduti).

- Crotone: casi attivi 292 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 290 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.310 (57040 guariti, 270 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.035 (33 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.002 in isolamento domiciliare); casi chiusi 197.782 (196.908 guariti, 874 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 431 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); casi chiusI 50.869 (50.679 guariti, 190 deceduti). (ANSA).