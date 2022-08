Discarica abusiva in ex mattatoio comunale, sequestrata area

(ANSA) - ROSETO CAPO SPULICO, 25 AGO - E' stata sequestrata dai carabinieri forestale l'area dell'ex mattatoio comunale di Roseto Capo Spulico di località "Civita", utilizzata come discarica non autorizzata di rifiuti. Un dipendente comunale è stato denunciato con ipotesi di reato di gestione illecita con formazione di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non su area comunale.

I militari, nel corso di un controllo, hanno trovato all'interno dell'area dell'ex mattatoio diversi rifiuti di vario genere racchiusi in sacchi di plastica e accumulati in alcuni ambienti.

Inoltre, sparsi all'interno dell'area sono stati trovati circa 250 metri cubi di materiali di scarto tra cui plastica, vetro, carta, pneumatici usati, alluminio, resti di sfalci di potatura e un cumulo di tappeti sintetici usati per i campi di gioco.

Secondo quanto riferito dai militari sia all'interno dell'edificio che all'esterno erano presenti attrezzature, mezzi e altro materiale di vario genere usati dal Comune. (ANSA).