Covid: Calabria, ancora più guariti rispetto a contagiati

(ANSA) - CATANZARO, 30 LUG - Dati positivi riguardo l'incidenza del Covid in Calabria. Anche oggi, com'era già avvenuto ieri, il totale dei nuovi guariti supera quello dei contagiati, 1.956 rispetto a 1.843 (dato complessivo 494.939).

In calo anche i casi attivi, 75.149 rispetto ai 75.365 di ieri.

In lieve aumento il tasso di positività, dal 25,45 al 25,76%, con 7.155 tamponi effettuati (totale 3.497.681). I nuovi decessi sono 3 (ieri erano stati 6), con il dato complessivo che raggiunge quota 2.816. I ricoveri sono 8 in meno nelle aree mediche (totale 322) e 2 in più nelle rianimazioni (12). Le persone attualmente positive sono 75.149 (-116) e quelle in isolamento 74.815 (-110). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. (ANSA).