Covid: Calabria, in calo tasso di positività e ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 21 LUG - Netta flessione del tasso di positività in Calabria dopo l'impennata di ieri. Oggi, infatti, si attesta al 24,74%, dopo il 37,01% di ieri, e torna sotto quota 30. I contagi da Covid nelle ultime 24 ore sono stati 3.020 (ieri 3.086) ma con un numero decisamente maggiore di tamponi fatti, 12.208 contro 8.338. Quattro le vittime con il totale che sale a 2.758. In calo - nel saldo tra ingressi ed uscite - il numero dei ricoverati: -8 in area medica (315) e -1 in terapia intensiva (18). I casi attivi sono 72.904 (+1.513), gli isolati a domicilio 72.571 (+1.522) ed i nuovi guariti 1.503. I dati giornalieri sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.422.463 con 474.476 positivi.

