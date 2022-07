Siccità: in comune Calabria turni rioni per erogazione acqua

(ANSA) - CIVITA, 02 LUG - La perdurante siccità fa scattare a Civita, nel cosentino, la turnazione tra i rioni per l'erogazione idrica, con l'invito rivolto alla cittadinanza ad evitare sprechi nel consumo dell'acqua. L'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Tocci, ha fatto affiggere un manifesto in cui si afferma che "a seguito della mancanza di precipitazioni atmosferiche, dell'aumento della popolazione nel periodo estivo e a seguito del persistente caldo che sta causando una forte siccità, le risorse idriche comunali sono diventate esigue. Pertanto, vista l'emergenza, si è costretti ad effettuare turnazioni nella fornitura idrica tra i rioni". L'Amministrazione comunale, inoltre, "raccomanda fortemente alla cittadinanza di utilizzare l'acqua solo ed esclusivamente per uso domestico, evitando gli sprechi e cercando di razionalizzare al meglio la risorsa idrica". (ANSA).