Covid:impennata casi in Calabria +2.348 e tasso oltre il 30%

(ANSA) - CATANZARO, 28 GIU - Nuova forte impennata di contagi in Calabria: sono 2.348 - più che triplicati rispetto alla giornata precedente - i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore con 7.704 tamponi eseguiti e un tasso che dal 26, 79 di ieri balza al 30,48%. Sono cinque i decessi registrati oggi, alcuni dei quali risalgono a settimane e anche mesi precedenti. Il totale delle vittime è di 2.670. Sei nuovi ingressi in più nei reparti di cura dove se ne contano in tutto 179, stazionario il dato delle terapie intensive dove restano 6 pazienti. I guariti sono 373.448 (+673) mentre gli attualmente positivi 36.639 (+1.670) e gli isolati a domicilio 36.454 (+1.664).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto documentano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è di 3.230.145.

Le persone risultate positive al coronavirus sono 412.757.

(ANSA).