Ambiente: bosco trasformato abusivamente in terreno agricolo

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO, 21 GIU - Un'area boscata trasformato abusivamente in terreno agricolo con asportazione del legname e delle ceppaie. E' quanto hanno accertato in località "Serrarossa" tra i comuni di Petilia Policastro e Roccabernarda dai carabinieri forestali che hanno contestato ai responsabili violazioni in materia edilizia, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, distruzione, deterioramento di habitat e bellezze naturali.

I militari hanno rilevato su terreni in parte di proprietà privata ed in parte di proprietà dell'Arsac interventi consistenti nella trasformazione di un bosco fluviale in impianto di agrumeto e realizzazione di un lago artificiale per la raccolta delle acque.

Le attività hanno interessato una superficie di circa 6 ettari di terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, idrogeologico e ricadente all'interno della zona di protezione speciale denominata "Marchesato e fiume Neto", causando la modifica permanente dello stato dei luoghi con la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura. (ANSA).