Comunali e referendum:Vescovi Calabria,serve maturità civica

(ANSA) - CATANZARO, 09 GIU - "La tornata elettorale di domenica prossima, che coinvolge gli elettori calabresi nel rinnovo di 75 Amministrazioni comunali e chiede loro di esprimere un parere su cinque quesiti referendari, dovrà essere affrontata con maturità civica e coscienza cristiana, orientando le proprie preferenze soltanto alla luce della ricerca del bene comune e non di pericolosi tornaconti che spesso alimentano logiche clientelari di stampo malavitoso". Lo affermano i Vescovi della Calabria in un documento approvato a conclusione della riunione, svoltasi a Catanzaro, della Conferenza episcopale regionale, presieduta dall'Arcivescovo metropolita di Reggio-Bova, monsignor Fortunato Morrone.

"La convocazione referendaria, in particolare - si aggiunge nel documento - merita un serio e attento discernimento. Come Vescovi di Calabria chiediamo a tutti di approfondire responsabilmente i cinque quesiti oggetto di voto al fine di maturare una scelta consapevole". (ANSA).