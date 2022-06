Covid: in Calabria 492 casi e 2 vittime, positività al 24,79

(ANSA) - CATANZARO, 03 GIU - Sono 492 i nuovi contagi da Covid in Calabria ma con un basso numero di tamponi fatti, +1.985. Il tasso di positività sale così al 24,79% contro il 14,35 del giorno precedente. Due le vittime con il totale che arriva a 2.618. I nuovi guariti sono 813 con 35.293 (-897) casi attivi e 34.803 (-322) isolati a domicilio. Il numero dei ricoverati in ospedale - nel saldo tra ingressi ed uscite - cala di uno in area medica (163) e resta stabile a 4 in terapia intensiva. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi fatti è di 3.131.365 con 391.359 positivi. (ANSA).