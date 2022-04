Incendio in appartamento nel cosentino, in salvo una persona

(ANSA) - CASALI DEL MANCO, 26 APR - Panico ma nessun danno per le persone in mattinata a Pedace di Casali del Manco in provincia di Cosenza per l'incendio di un appartamento in una zona centrale del paese. Il rogo, sulle cui origini sono in corso accertamenti, ha interessato un'abitazione posta in uno stabile su tre livelli di via Paolo Cappelli. Sul posto sono intervenute le squadre della sede centrale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza.

All'interno dell'appartamento nel momento in cui è scoppiato l'incendio c'era una sola persona che è stata individuata e tratta in salvo dai vigili del fuoco che l'hanno accompagnata in una zona sicura. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza degli ambienti. Le squadre hanno poi operato per le operazioni di bonifica. In via precauzionale lo stabile interessato dal fuoco è stato dichiarato inagibile. (ANSA).