San Valentino: Comune Calabria dedica febbraio a innamorati

(ANSA) - ALTOMONTE, 14 FEB - Tutto il mese di febbraio dedicato agli innamorati. Succede ad Altomonte, città d'arte in provincia di Cosenza, dove in occasione di San Valentino, in piazza S. Francesco, davanti al Palazzo Municipale, ex Convento dei Frati Minimi, è stato creato un angolo per fermarsi a riflettere sull'amore e sui sentimenti belli e positivi.

A disposizione degli innamorati, in quello spazio del centro storico, ci saranno le Panchine dell'Amore in un atmosfera caratterizzata da luci colorate, rosse e bianche, un tenero Cupido e tanti cuori rossi con le parole di "Sei tu", il brano portato a Sanremo dal cantautore Fabrizio Moro, i cui genitori sono originari del Vibonese. Questo scenario, allestito dall'Amministrazione comunale, si presterà a fare da sfondo a foto e selfie di quanti vorranno trovare un attimo per riflettere sui sentimenti più profondi ed autentici.

Anche nel 2020, nell'immediata fase pre-covid, l'Amministrazione comunale di Altomonte aveva scelto di utilizzare un testo di un autore calabrese, il cosentino Brunori, che, in quella circostanza, aveva apprezzato l'iniziativa inviando anche un suo video. (ANSA).