COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 10 FEB - Contagi in lieve calo in Calabria. Sono 1.412 - ieri erano 1.579 - i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 8.531 tamponi e il tasso che si ferma al 16,55%. Sei i decessi che portano il totale delle vittime dall'esordio della pandemia a 1979. In discesa i ricoveri: -15 nei reparti ordinari (356) e -2 nelle terapie intensive (23). Aumentano di 1.518 i guariti (140.564) mentre scendono sia gli attualmente positivi 44.535 (-112), sia gli isolati a domicilio 44.156 (-95).

La Fondazione Gimbe, nel suo report settimanale, segnala, tra il 2 e l'8 febbraio, una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti (2.328) ed evidenzia un aumento dei nuovi casi (19,9%) rispetto alla settimana precedente.

Sopra la soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid 19 in area medica (34,7%) e in terapia intensiva (12,9%). Il tasso di copertura vaccinale con terza dose, nella regione, è dell'82,5%, ad un passo dalla media nazionale 83,5%.

Tra i 5 e gli 11 anni di età quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 21,3%, più della media nazionale (20,7%) a cui aggiungere un ulteriore 20,3% (media Italia 14,2%) solo con prima dose.

Per la Uilpa Calabria sono più di 80 i positivi all'interno del carcere di Vibo Valentia a causa di un focolaio "di vastissime proporzioni" e il timore, espresso dalla segretaria generale Francesca Bernardi - che si è rivolta alle al direttore del carcere Angela Marcello, al direttore generale Personale e Risorse del Dap Massimo Parisi, e al provveditore regionale Liberato Guerriero - è i contagi siano molti di più. "Chiediamo - ha detto - che tutto il personale dipendente del carcere venga sottoposto a tampone per accertarne la negatività o meno al Coronavirus". (ANSA).