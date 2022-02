Titolare bar ferito, due persone portate in caserma da Cc

(ANSA) - DIAMANTE, 05 FEB - Due persone sono state portate nella caserma dei carabinieri di Diamante in relazione al ferimento di Stefano Perugino, di 60 anni, titolare di un bar nella cittadina del Tirreno cosentino, raggiunto da alcuni colpi di pistola ieri sera al culmine di una lite per il parcheggio di un'auto davanti al locale. I due, entrambi quarantenni, sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è stato reso noto se nei loro confronti siano stati adottati provvedimenti.

Perugino è stato raggiunto da due colpi di pistola alla spalla e all'addome ed è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dove è stato trasferito subito dopo il fatto. (ANSA).