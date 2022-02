Covid:risalgono i contagi in Calabria +2.034, nove decessi

(ANSA) - CATANZARO, 02 FEB - Risalgono i contagi in Calabria e tornano sopra quota 2 mila: sono infatti 2.034 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore con 11.640 tamponi eseguiti e il tasso che dal 15,25% va al 17,47%. Nove i decessi, come ieri, che portano il totale delle vittime a 1.905. Scendono, anche se di poco, i ricoveri: meno uno nei reparti ordinari (410) e -2 nelle terapie intensive (21). I guariti sono 130.587 (+1.535), gli attualmente positivi 41.322 (+490) e gli isolati a domicilio 40.891 (+493).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è di 2 030.670. Le persone risultate positive sono 173.814.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro casi attivi 6.840 (77 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.757 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.237 (17.033 guariti, 204 deceduti); Cosenza: casi attivi 10.492 (155 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.332 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.048 (31.236 guariti, 812 deceduti); Crotone: casi attivi 2.736 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.716 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.015 (13.855 guariti, 160 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 10.218 (139 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.070 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.642 (57.065 guariti, 577 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 10.864 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10.848 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.971 (9.829 guariti, 142 deceduti). (ANSA).