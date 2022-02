Covid:Poste,in Calabria arrivano 31.100 dosi vaccino Moderna

(ANSA) - CATANZARO, 02 FEB - Arrivano in Calabria di 31.100 dosi di vaccini Moderna. Lo rende noto Poste Italiane.

La distribuzione è affidata ad Sda, corriere di Poste Italiane.

Il mezzo speciale, attrezzato di cella frigorifero, raggiungerà le strutture sanitarie territoriali delle cinque province calabresi. Le dosi dei vaccini saranno così ripartite sul territorio regionale: 11.100 dosi a Castrovillari, 2.600 a Crotone, 6.000 a Lamezia Terme, 2.600 a Vibo Valentia e 8.800 a Melito Porto Salvo.

Le fornitura alle strutture ospedaliere avverranno anche in questa occasione in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e l'Esercito Italiano. (ANSA).