Palermo: squadra aggredita da teppisti a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 23 GEN - Assalto a colpi di caschi e bastoni ai danni del pullman del Palermo, con la squadra a bordo, a Catanzaro. Il mezzo è stato oggetto di un attacco vandalico questa sera a pochi chilometri dall'hotel di Catanzaro che ospita la squadra rosanero in trasferta in vista della partita di domani sera alle 21 sul campo della squadra calabrese.

Mentre il pullman con la squadra e lo staff a bordo era temporaneamente in sosta in due si sono avvicinati colpendo ripetutamente con caschi e bastoni i vetri e la fiancata del mezzo. Le stesse persone hanno poi seguito e superato in auto il pullman per poi attenderlo e tornare a colpire ancora mandando in frantumi una vetrata. A parte il mezzo sul quale sono evidenti i segni dell'aggressione, il vetro distrutto e la concitazione del momento, nessuno dei calciatori o dello staff rosanero è rimasto ferito. Il Palermo ha già contattato le autorità competenti per sporgere denuncia. (ANSA).