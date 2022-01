Droga e armi,trovati 7,8 kg marijuana e fucile clandestino

(ANSA) - SAN GIOVANNI DI GERACE, 20 GEN - I carabinieri hanno scoperto e sequestrato a San Giovanni di Gerace 7,8 chilogrammi di marijuana e un fucile clandestino. La droga era nascosta all'interno di un fusto metallico individuato dai militari, che hanno agito in collaborazione con i colleghi dello Squadrone eliportato cacciatori, durante una perquisizione in via Dalmazia nel territorio del piccolo comune della Locride. Dentro il recipiente sono stati trovati diversi involucri in plastica sottovuoto di vario peso contenenti la marijuana. A seguito dell'estensione dei controlli anche a vecchie abitazioni abbandonate e non custodite nelle vicinanze della via i carabinieri hanno individuato anche un altro sacco con dell'altra sostanza stupefacente, il fucile e una pianta di canapa indiana già essiccata. (ANSA).