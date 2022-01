Facile.it,in Calabria aumenti Rc auto in arrivo per 14 mila

(ANSA) - CATANZARO, 18 GEN - Sono più di 14 mila gli automobilisti calabresi che a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021, vedranno aumentare il costo dell'RC auto.

Lo rileva un'analisi dell'Osservatorio di Facile.it.

"Se da un lato, a dicembre 2021 per assicurare un'auto in Calabria - è detto in una nota - occorrevano in media 494,23 euro, vale a dire il 18,84% in meno rispetto allo stesso mese del 2020, dall'altro molti automobilisti calabresi saranno costretti a subire il peggioramento la propria classe di merito (+13% anno su anno)".

"A livello regionale - riporta l'Osservatorio di Facile.it - l'1,56% degli automobilisti ha dichiarato un incidente con colpa, percentuale che non risulta essere più bassa rispetto a quella nazionale (2,47%), ma fa anche guadagnare alla regione l'ultimo posto nella classifica italiana . Analizzando il campione su base provinciale emerge che Catanzaro è la provincia che ha registrato la percentuale più alta di automobilisti che hanno denunciato all'assicurazione un sinistro con colpa (2,16%) e che, quindi, vedranno peggiorare la propria classe di merito e, con essa, salire il costo dell'RC auto. Segue Vibo Valentia (1,91%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Cosenza (1,51%) e, staccata di un soffio, Crotone (1,49%).

Chiude la classifica Reggio Calabria, area calabrese dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,28%)".

Secondo quanto emerge A peggiorare la propria classe di merito sarà il 2,12% del campione femminile e l'1,31% di quello maschile. La categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (2,97%) è quella delle casalinghe; a seguire i pensionati (2,03%). Di contro, sono gli operai coloro che, sempre percentualmente, hanno dichiarato nel corso del 2021 meno sinistri con colpa (1,34%). (ANSA).