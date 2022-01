Covid: in Calabria 2.723 casi e 8 vittime, positività al 20%

(ANSA) - CATANZARO, 15 GEN - Otto vittime e 2.723 nuovi contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. I decessi da inizio pandemia salgono così a 1.716. Il tasso di positività scende dal 29,5% di ieri al 20,3%. Tornano a salire, dopo due giorni di calo, i ricoverati in terapia intensiva con 4 nuovi ingressi che portano il totale a 35. In salita anche quelli in area medica con un +3 ed il totale a 418. I casi attivi sono 36.208 (+1.532), gli isolati a domicilio 35.755 (+1.525) ed i nuovi guariti 1.183. Ad oggi sono 1.845.869 i tamponi fatti con 142.960 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5173 (70 in reparto, 14 in terapia intensiva, 5089 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14089 (13904 guariti, 185 deceduti). Cosenza: casi attivi 8886 (126 in reparto, 7 in terapia intensiva, 8753 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30106 (29344 guariti, 762 deceduti).

Crotone: casi attivi 2354 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2327 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11023 (10888 guariti, 135 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 12263 (172 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12078 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41279 (40783 guariti, 496 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 7293 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7273 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8762 (8634 guariti, 128 deceduti). (ANSA).