Covid: Calabria, contagi in calo (+1.230) e dodici decessi

(ANSA) - CATANZARO, 01 GEN - Dodici decessi - cinque dei quali comunicati oggi ma avvenuti tra Natale e il 30 dicembre - e 1.230 contagi (ieri avevano toccato la cifra record di 2.053), a fronte di 13.340 tamponi eseguiti e un tasso di positività che dall''11,89 scende al 9,22%. In calo ma su valori sempre alti il numero casi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore.

Stabile, per il terzo giorno consecutivo, il dato delle terapie intensive, 28 mentre diminuiscono di quattro unità i ricoverati nei reparti ordinari. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 1.625. Aumentano di 825 gli attualmente positivi 17.026, così come gli isolati a domicilio 16.690 (+829). Ci sono anche 393 guariti, in totale 94.325.

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti risulta pari a 1.678.388 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 112.976.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro casi attivi 2.289 (45 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.235 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.818 (12.643 guariti, 175 deceduti); Cosenza: casi attivi 4.618 (87 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.523 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.348 (28.615 guariti, 733 deceduti).

- Crotone: casi attivi 901 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 873 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9564 (9435 guariti, 129 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 5.903 (131 in reparto, 10 in terapia intensiva, 5.762 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.616 (34.154 guariti, 462 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 2.727 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.717 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.861 (7.746 guariti, 115 deceduti) (ANSA).