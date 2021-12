Teatro:al Grandinetti 100 biglietti gratis per 13 spettacoli

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 22 DIC - Cento biglietti riservati a studenti, anziani e persone in difficoltà economica per i 13 spettacoli della stagione teatrale "Vacantiandu in anteprima".

E' quanto prevede l'iniziativa "Ti invito a teatro" ideata dal presidente dal Consiglio comunale di Lamezia Terme Giancarlo Nicotera in collaborazione con "I Vacantusi", organizzatori della stagione allo scopo di coinvolgere gli studenti e dare la possibilità anche a chi non può permetterselo di assistere agli eventi in cartellone.

"Un'iniziativa importante - afferma Nicotera - che vuole costruire un ponte culturale ed umano fra generazioni. Un teatro di vita che si apre a tutti, dagli studenti, agli anziani, sino ad arrivare a chi altrimenti non potrebbe fruirne. Il teatro è cultura, confronto, conoscenza ed incontro. Coinvolgere anche le scuole e le associazioni cittadine - aggiunge Nicotera - significa trasmettere, con naturalezza e semplicità il vissuto quotidiano, i linguaggi ed i tesori della civiltà culturale cittadina ed italiana che il teatro sa offrire e donare con passione ed empatie a volte uniche".

L'iniziativa coinvolge tutti gli istituti scolastici della città per premiare gli studenti più meritevoli regalando una giornata a teatro, ma anche per garantire un posto agli anziani e alle persone in difficoltà economica.

"Il teatro è per eccellenza - dichiara il presidente de I Vacantusi e co-direttore artistico della stagione Nico Morelli - il luogo della socialità, tutti hanno il diritto di poterne fruire".

La stagione teatrale partirà l'8 gennaio. (ANSA).