Fiere: Ttg Rimini; video del Pollino e dei Sassi di Matera

(ANSA) - POTENZA, 12 OTT - Il Parco nazionale del Pollino e i Sassi di Matera sono i protagonisti di due "video emozionali" che saranno in mostra da domani al 15 ottobre al "Ttg Travel Experience" di Rimini: lo ha annunciato la Camera di commercio di Basilicata, spiegando che la manifestazione è "l'evento di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia".

"I video - è scritto in una nota - potranno essere fruiti da un tavolo multimediale e interattivo presente nello stand di Mirabilia Network, l'associazione alla quale aderiscono Unioncamere Nazionale e 17 Camere di commercio italiane tra cui quella della Basilicata - che ha il ruolo di capofila - per promuovere i luoghi riconosciuti dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità e dare visibilità alla scoperta di un'altra bella Italia che vada oltre le mete più conosciute al mondo". (ANSA).