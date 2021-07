Droga: sorpresi a coltivare piantagione canapa, tre arresti

(ANSA) - GIOIOSA IONICA, 28 LUG - Tre uomini sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi a coltivare una piantagione di canapa indiana. E' accaduto a nella vallata del Torbido, nel territorio del comune di Gioiosa Ionica. I carabinieri, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, al culmine di un'attività di indagine coordinata dalla Procura di Locri, hanno arrestato C.G., di 28 anni, M.A. (26) e F.A.

(24), tutti di Gioiosa Ionica, per coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso.

La piantagione era stata realizzata in un terreno demaniale nell'impervia contrada Ceravolo. I carabinieri hanno trovato circa 260 piane di altezza compresa tra i 50 e i 150 centimetri, tutte in pieno stato vegetativo di cui i tre si prendevano cura, annaffiandole, concimandole e potandole ove necessario. Gli arrestati, sono stati posti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Nel corso della stagione estiva, i servizi condotti dalla Compagnia di Roccella Ionica insieme ai Cacciatori di Calabria hanno consentito, nel complesso, di trovare nella Vallata del Torbido 3 piantagioni per un ammontare di 1.118 piante. (ANSA).