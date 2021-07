Droga: carabinieri scoprono coltivazione canapa a Grotteria

(ANSA) - GROTTERIA, 24 LUG - I carabinieri, nell'ambito di servizi finalizzati alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, coadiuvati dai militari Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno scoperto a Grotteria una coltivazione di canapa indiana costituita da circa 740 piante di specie "nana", di altezza compresa tra i 40 e gli 80 centimetri, in pieno stato vegetativo.

La coltivazione, ben occultata tra la fitta vegetazione, è stata trovata in località Ricciardo, in un terreno impervio la cui irrigazione era garantita mediante un sistema d'irrigazione cosiddetto a goccia.

La piantagione è stata estirpata e distrutta su disposizione della Procura della Repubblica di Locri. (ANSA).