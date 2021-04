Covid: due nuovi comuni in zona rossa in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 13 APR - Il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, ha firmato una nuova ordinanza che dispone l'istituzione della "zona rossa" nel Comune di Botricello (Catanzaro) e nella frazione Fossato Jonico di Montebello Jonico (Reggio Calabria). Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 5 di domani, 14 aprile, a tutto il 27 aprile.

"Con nota del 13 aprile - riporta l'ordinanza - il dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha comunicato che nella frazione di Fossato Jonico del Comune di Montebello Jonico, si è registrata una elevata incidenza di nuovi casi confermati e, attualmente, risultano 31 casi attivi su una popolazione di circa 700 residenti".

"A seguito della comunicazione del sindaco di Botricello - viene specificato ancora -, è stata effettuata una ricognizione dei dati epidemiologici disponibili a livello regionale in quel territorio, rilevando che negli ultimi 14 giorni si sono registrati 73 nuovi casi confermati, dei quali circa il 40% negli ultimi sette giorni, con 5 ricoveri e 1 decesso".

Nelle due nuove zone rosse, è scritto nell'ordinanza, "si assiste pertanto a un trend fortemente crescente nelle ultime due settimane e, in particolare, negli ultimi 7 giorni, e si registra una incidenza, rispetto alla popolazione residente, superiore ai livelli di allerta. Alla luce dell'alta trasmissibilità del contagio dovuto alla diffusione delle varianti virali, deve essere limitata la circolazione delle persone, diminuendo al massimo ogni occasione di contatto e di socialità al fine di mantenere sotto controllo anche la situazione epidemiologica regionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza in relazione al rischio da fronteggiare". (ANSA).