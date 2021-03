Sindaco Reggio, accogliamo con gioia mons. Morrone

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 MAR - "L'avvio del nuovo corso per la Chiesa reggina, sotto la guida di mons. Fortunato Morrone, nuovo arcivescovo della diocesi di Reggio Calabria - Bova, rappresenta un momento di profonda e autentica partecipazione collettiva e spirituale che abbraccia ed emoziona l'intera comunità metropolitana". E' quanto afferma il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà in un messaggio di benvenuto al nuovo pastore chiamato da Papa Francesco ad accompagnare il cammino dei fedeli in riva allo Stretto.

"Accogliamo con gioia il nuovo presule reggino - prosegue Falcomatà - che, ne siamo certi, saprà raccogliere e rilanciare i frutti dell'intenso e proficuo percorso pastorale portato avanti nel nostro territorio da mons. Giuseppe Fiorini Morosini a cui indirizziamo sentimenti di sincera gratitudine per l'opera illuminata condotta durante il suo esercizio. Proprio nel solco tracciato in questi anni, confidiamo nel sostegno della nostra Chiesa, guida fondamentale e imprescindibile nell'azione che tutti siamo chiamati a svolgere volgendo lo sguardo e la concretezza delle azioni, alle fragilità sociali e alle fasce più deboli della comunità".

"Viviamo una fase storica estremamente complessa - sottolinea il sindaco di Reggio Calabria - in cui gli effetti della grave emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia, hanno acuito in modo preoccupante le disuguaglianze della nostra società. In questo contesto, l'esperienza, lo spessore umano e le indiscusse doti intellettuali di mons. Morrone, insieme all'impegno di tutta la Curia reggina e nello specifico all'instancabile lavoro dei parroci e delle comunità parrocchiali sul territorio cittadino e metropolitano, saranno per tutti noi fonte di ispirazione e stimolo ulteriore a svolgere con rinnovato impegno, attenzione e in armonia con tutta la comunità cittadina, la nostra missione quotidiana al servizio della collettività e del bene comune". (ANSA).