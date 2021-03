Covid: assembrati a consumare cibo e bevande, sanzionati

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 01 MAR - Avevano chiuso il suo circolo ricreativo perché rimasto aperto in violazione delle norme vigenti anticovid, ma ha pensato di adibire a club un garage nelle vicinanze dove continuare a riunirsi. I carabinieri della compagnia di Corigliano, nel corso di specifici controlli per evitare assembramenti, hanno fatto irruzione in un garage nelle immediate vicinanze di un circolo ricreativo, chiuso a dicembre scorso, per le violazioni delle norme anticovid.

Nel garage, ubicato nel centro storico di Corigliano, i militari hanno trovato diverse persone sedute ai tavoli, senza rispettare il distanziamento e senza indossare le mascherine.

Tutti i presenti erano intenti a bere vino e consumare cibo. Per il gestore del circolo ricreativo già sanzionato e chiuso in precedenza è scattata l'ammenda maggiorata, mentre per il proprietario del garage e gli avventori è stata elevata una multa di 400 euro ciascuno. (ANSA).