COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 14 GEN - Resta stabile l'incremento di nuovi positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 286 (+3 rispetto a ieri) a fronte di un numero ridotto di tamponi fatti (2.742 contro 3.445). Le vittime sono 5 con il totale che arriva a 526. Stabili a 284 i ricoverati in area medica mentre crescono di 4 i ricoveri in terapia intensiva (29). Gli isolati a domicilio sono 9.355 (+53) e crescono i guariti arrivati a 17.828 (+224) e, lievemente, i casi attivi, passati dai 9.611 di ieri ai 9.668 di oggi.

Intanto, secondo i dati aggiornati alle 15.42 sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco sono 15.134 le dosi di vaccino somministrate in Calabria che rappresentano il 38,5% delle 39.280 dosi disponibili dopo la seconda fornitura Pfizer/BioNTech. Un rapporto che pone la Calabria all'ultimo posto tra le regioni per utilizzo del vaccino nella fase 1.

Poche, fino ad ora, le somministrazioni riservate agi ospiti delle Rsa, solo 63.

La Calabria, comunque, si prepara anche alle fasi successive della somministrazione. Ed al riguardo il presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo ha annunciato che proprio il Consiglio "ospiterà il più grande centro vaccini della città". Sarà infatti la Sala 'Federica Monteleone' di Palazzo Campanella ad accogliere l'equipe di medici e sanitari che avrà il compito di somministrare, secondo le dovute priorità, i vaccini Anti-Covid. Una soluzione definita 'adeguata' dalla Commissione dell'Asp.

Ed in vista della fase 2, il rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovambattista De Sarro, ha scritto, al Commissario per la sanità Guido Longo, al presidente ff della Regione Antonino Spirlì e al direttore generale del dipartimento Tutela della Salute Francesco Bevere per chiedere che venga avviata, "in tempi brevissimi, una campagna vaccinale anti-covid per gli studenti dell'ateneo" per "consentire di riprendere l'attività didattica in presenza ma in sicurezza". (ANSA).