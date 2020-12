Premi: il "La Cava" a Borgo sud a Donatella di Pietrantonio

(ANSA) - BOVALINO, 22 DIC - Donatella Di Pietrantonio con Borgo sud, edito da Einaudi, si è aggiudicata l'edizione 2020, la quarta, del Premio letterario "Mario La Cava" 2020, promosso e organizzato dal Comune di Bovalino, città natale dello scrittore, in collaborazione con il Caffè letterario La Cava. Ad annunciarlo il sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, l'assessore comunale alla cultura Pasquale Blefari e il presidente del Caffè letterario, Domenico Calabria. La cerimonia di consegna si svolgerà presumibilmente in primavera, in osservanza delle norme anti-covid.

L' ultimo libro di Donatella di Pietrantonio che segue "L'Arminuta", vincitrice del Premio Campiello 2017, è stata scelta da un comitato composto dai lettori del Caffè letterario e da rappresentanti istituzionali in una selezione di ha selezionato un gruppo di opere di narrativa, edite nel 2020.

Nella motivazione di assegnazione del Premio si parla di Borgo sud come di "un romanzo teso e intimo, intenso a ogni pagina, capace di tenere insieme emozione e profondità di sguardo".

Premio speciale "La Melagrana" a Piero Bevilacqua, storico, scrittore e saggista, nel 1986 ha fondato l'Istituto meridionale di Storia e di Scienze sociali (Imes), che tuttora presiede, e la rivista Meridiana, di cui è direttore. Tra le sue opere più note, Le Campagne nel Mezzogiorno tra fascismo e dopoguerra: il caso Calabria (Einaudi, 1980), Breve storia dell'Italia meridionale dall'Ottocento ad oggi (Donzelli, 1993), La mucca è savia. Ragioni storiche della crisi alimentare europea (Donzelli, 2002) e La terra è finita. Breve storia dell'ambiente (Laterza, 2006).

"La quarta edizione del Premio letterario Mario La Cava - ha detto il sindaco Maesano - non poteva fermarsi, nonostante l'emergenza sanitaria, svolgersi. Certo si tratta di un'edizione limitata e ci vedrà impegnati in due fasi a causa proprio dell'impossibilità in questo periodo di spostamenti e di incontri pubblici con vasta partecipazione". (ANSA).