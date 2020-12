Serie A: Sampdoria-Crotone 3-1

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Seconda vittoria di fila per la Sampdoria che batte il Crotone 3-1. Blucerchiati in vantaggop con Damsgaard, a segno su cross di Jankto, che dopo 10' raddoppia. Il Crotone reagisce ed accorcia con Simy su rigore a fine primo tempo.

Nella ripresa entra in campo Quagliarella che alla prima occasione segna. L'attaccante campano è in serata e va ancora in gol al 46' ma la Var gli nega la gioia della doppietta personale. (ANSA).