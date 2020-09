Maltempo: tromba d'aria a Gioia Tauro, container rovesciati

(ANSA) - GIOIA TAURO, 26 SET - Maltempo nella zona di Gioia Tauro dove, nella tarda serata di ieri, si è abbattuta una tromba d'aria con venti molto forti. All'interno del porto una raffica di vento di particolare intensità ha fatto piegare e buttato giù un'intera fila di container vuoti.

A causa delle avverse condizioni meteo, oltre al vento anche un vero e proprio nubifragio, l'attività dello scalo è stata momentaneamente sospesa e poi è ripresa con il turno di servizio dell'una di notte. Non sono stati segnalati danni alle persone.

Attualmente sono in corso verifiche e i controlli in tutta l'area portuale. Danni e disagi anche sulle strade per la presenza di alberi sradicati e cartelloni pubblicitari divelti.

Pioggia e vento forte, nella notte e in mattinata nel resto della regione dove le temperature sono scese di diversi gradi.

Mareggiate si segnalano sulla fascia tirrenica della regione.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. (ANSA).