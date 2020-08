Incidenti stradali: scontro tra auto, due feriti

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 11 AGO - Due persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due auto avvenuto stamani sulla strada statale 18, tra il comune di Gizzeria e lo svincolo direzione Aeroporto. Per uno di loro si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Lamezia Terme per mettere in sicurezza le autovetture e Polizia e Guardia di finanza per gli accertamenti del caso. (ANSA).