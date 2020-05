Coronavirus,positivi restano 1.156,zero

(ANSA) - CATANZARO, 21 MAG - Nessun nuovo contagio in Calabria nelle ultime 24 ore. Per la terza volta dall'inizio del lockdown il numeratore dei positivi al coronavirus segna zero riportando il dato di ieri e cioè 1.156 positivi a fronte di 57.465 tamponi eseguiti con 56.309 test negativi. Stabile il dato dei decessi, 96.Territorialmente, i positivi sono così distribuiti:Catanzaro: 34 in reparto, uno in rianimazione, 24 in isolamento domiciliare, 124 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 5 in reparto, 171 in isolamento domiciliare, 258 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 6 in reparto, 52 in isolamento domiciliare, 198 guariti e 18 deceduti; Crotone: 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare, 95 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 17 in isolamento domiciliare, 59 guariti e 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.440 così distribuiti: - Cosenza: 2.032 - Crotone: 2.776 - Catanzaro: 2.672 - Vibo Valentia: 543 - Reggio Calabria: 2.417.