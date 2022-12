Comuni: a Potenza presentato progetto nuova Villa del Prefetto

(ANSA) - POTENZA, 17 DIC - E' stato presentato stamani, a Potenza, il progetto di riqualificazione, recupero e restauro della villa del Prefetto, unico spazio verde del centro storico del capoluogo lucano: i lavori rientrano nella progettazione prevista in partnetariato da Comune di Potenza, Regione Basilicata e Provincia di Potenza, che ha recepito le indicazioni tecniche e messo a frutto i fondi reperiti dal Po Fesr 2014/2021 dell'Iti Potenza e quelli del Pnrr. Sono previsti due lotti di lavori, per un ammontare, rispettivamente, di 1,2 e 1,7 milioni di euro, con limite massimo di esecuzione entro il 2023 per il primo lotto ed entro il 2024 per il secondo.

Le caratteristiche tecniche degli interventi sono state illustrate ai giornalisti dal presidente della Provincia, Christian Giordano, dal sindaco di Potenza, Mario Guarente, e dal dirigente dell'Ufficio del patrimonio della Provincia, Enrico Spera.

"Saranno effettuati in due fasi - ha spiegato quest'ultimo - e prevedono oltre alla riqualificazione, anche interventi di ingegneria naturale, trattandosi di uno spazio verde importante.

Nel dettaglio è previsto il ripristino dei pendii, il recupero degli spazi, la creazione di idonei accessi per le persone diversamente abili, la realizzazione di un'area fitness di ultima tecnologia. Infine l'intervento massiccio è sull'alberatura con la sistemazione, la sostituzione e la messa in sicurezza delle aree verdi".

"Restituiremo alla città un vero e proprio polmone verde, in uno con il lavoro che sempre la Provincia di Potenza sta realizzando sulla Torre Guevara", ha detto Giordano. Guarente ha aggiunto: "Questo è un progetto che viene da lontano, avendolo inserito nell'ambito dei finanziamenti europei del 2014.

Restituiremo un volto nuovo a quello che è destinato a diventare un presidio per l'organizzazione di eventi - ha concluso - per il coinvolgimento delle associazioni e per la vita cittadina".

(ANSA).