A Matera tre mesi per restaurare la statua del Santo Patrono

(ANSA) - MATERA, 19 OTT - Occorreranno tre mesi per il restauro della statua in materiale lapideo di Sant'Eustachio, patrono di Matera, collocata sulla facciata del Palazzo del Sedile. Lo hanno annunciato il sindaco Domenico Bennardi e l'assessora alla Cultura, Tiziana D'Oppido, in occasione dell'avvio dei lavori di smontaggio della statua, priva della testa dal 2009 e di un braccio. (ANSA).