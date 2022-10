Università: Basilicata; rinnovata triennale Studi umanistici

(ANSA) - POTENZA, 04 OTT - L'Università della Basilicata, "a partire da questo anno accademico 2022-2023,", ha "rinnovato il corso di laurea triennale in Studi umanistici, già da tempo attivato nel dipartimento di Scienze umane".

Lo ha reso noto lo stesso Ateneo lucano, con una nota, spiegando che "la nuova offerta formativa prevede due sostanziali novità: è stato istituito un nuovo curriculum in 'Arte, Musica e Spettacolo', che va ad affiancarsi ai curricula già attivi, e l'offerta formativa linguistica è stata completamente riformulata e resa più incisiva con l'introduzione della terza lingua. Il curriculum rinnovato è denominato 'Lingue straniere'. All'interno di ogni percorso scelto dallo studente al momento dell'immatricolazione verranno enfatizzati, alternativamente, lo studio di lingue, filologie e letterature del mondo antico (nel curriculum classico), della linguistica, della filologia e della letteratura italiana del periodo medievale, moderno e contemporaneo (nel curriculum moderno), della storia e della filosofia (nel curriculum storico-filosofico), della linguistica, delle lingue e delle letterature straniere (nel curriculum in lingue straniere), della storia e della teoria dell'arte, del cinema, del teatro e della musica (nel curriculum di arte, musica e spettacolo). Sono inoltre previste altre materie quali la geografia e l'archeologia". (ANSA).