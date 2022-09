Mafia: a Matera misura interdittiva per un'azienda di pulizie

(ANSA) - MATERA, 29 SET - Il prefetto di Matera, Sante Copponi, ha adottato un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti di un'azienda locale operante nel settore "Pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione". Il rappresentante legale dell'azienda - è specificato in una nota della Prefettura - "registra una condanna divenuta irrevocabile per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis del Codice penale, per la quale non risulta intervenuta la riabilitazione". (ANSA).