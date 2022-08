Coldiretti: "Nuovi ingenti danni nel Materano"

(ANSA) - POTENZA, 30 AGO - "Un nuovo evento meteorico ha interessato ieri la fascia interna materana tra Tinchi e Montalbano con danni ingenti alle colture. In particolare la grandine ha danneggiato gli alberi da frutto". Lo ha reso noto la Coldiretti lucano, evidenziando che "sulla costa jonica è caduta acqua abbondante domenica a Metaponto e ieri tra Scanzano Jonico e Policoro. Nel Potentino a Lavello, invece, le piogge di queste ultimi gironi hanno provocato danni ai campi di pomodoro, per via del ristagno idrico che ha costretto all'abbandono più di venti ettari di colture".

"Siamo ormai abituati da anni a questi fenomeni, alle gelate di maggio e alla gradine di agosto, conseguenze - ha spiegato il presidente della Coldiretti provinciale di Matera, Gianfranco Romano - dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne". (ANSA).