Covid: in Basilicata 337 positivi, terapie intensive vuote

(ANSA) - POTENZA, 24 AGO - Per la prima volta da un mese, le terapie intensive lucane non hanno pazienti covid: è quanto risulta dal bollettino della task force regionale, che riporta 337 nuovi positivi su 1.158 tamponi analizzati.

Negli ospedali sono ricoverate 38 persone. Ieri vi sono state 366 guarigioni: in isolamento domiciliare si trovano 7.685 persone, 162 in meno rispetto a ieri. (ANSA).