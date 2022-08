Alan Soul e gli Alanselzer nella Perla del Tirreno

(ANSA) - POTENZA, 04 AGO - Nella Perla del Tirreno, sei date "Into the Soul" con il rythm & blues di Giulio Todrani, in arte Alan Soul, e la sua storica band, gli Alanselzer: si esibiranno al Gran Hotel PianetaMaratea le sere (alle ore 21.30) del 5, 6, 12, 13, 19 e 20 agosto.

Insieme ad Alan Soul, al sax contralto Ferruccio Corsi, alla tromba Mirko Rinaldi, al trombone Alfredo Posillipo, alla chitarra Claudio Trippa, alle tastiere Muzio Marcellini, alla batteria Stefano Parenti e al basso Maurizio Meo. (ANSA).