Covid: in Basilicata 442 nuovi positivi e nessuna vittima

(ANSA) - POTENZA, 25 GIU - Sono 442 i nuovi positivi in Basilicata, individuati dall'esame di 1.385 tamponi: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, che oggi non riporta nessuna vittima.

Negli ospedali sono ricoverate 45 persone, una delle quali è curata in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 10.305 persone: in un giorno ne sono guarite dal covid 257.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, dal 18 al 24 giugno ne sono state eseguite 723. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 468.314 (84,6 per cento); quelli che hanno ricevuto la seconda sono 442.155 (79,9 per cento). La terza dose è stata somministrata a 357.691 persone (64,7 per cento), mentre la quarta a 6.517 (1,2 per cento). (ANSA).