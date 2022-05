Energia: in Basilicata è nato il consorzio 'Ge.fo.cal'

(ANSA) - POTENZA, 20 MAG - Creare la prima comunità energetica a chilometro zero della Basilicata, per far convergere il pubblico ed il privato in una gestione delle foreste organica, con obiettivi strategici chiari e con una attenzione alla tutela delle risorse boschive: per questo motivo è stato costituito il Consorzio forestale pubblico privato "Ge.fo.cal", partecipato al 51% dal Comune di Calvello (Potenza) e per la restante parte da imprenditori del settore privato.

L'organizzazione, finanziata con 200 mila euro dal Ministero delle politiche agricole e forestali, è stata presentato stamani, nella sede di Coldiretti di Potenza, alla presenza dell'assessore all'ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, del presidente regionale di Coldiretti, Antonio Pessolani, del presidente del neonato consorzio, Giulio Ruggieri, della sindaca di Calvello, Maria Anna Falvella, del direttore di Coldiretti, Aldo Mattia, di Severino Romano dell'Unibas e in collegamento da remoto del presidente di Federforeste, Gabriele Calliari. (ANSA).