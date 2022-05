Covid: in Basilicata 191 positivi su 906 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 16 MAG - Sono 191 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 906 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate anche altre 181 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 86 persone, delle quali due in terapia intensiva, una al San Carlo di Potenza e una al Madonna delle Grazie di Matera.

I lucani attualmente positivi sono 29.055, dei quali 28.969 in isolamento domiciliare. Il bilancio delle vittime lucane della pandemia è di 875, mentre finora sono state registrate 102.068 guarigioni. (ANSA).