Covid: Gimbe, situazione lucana in miglioramento

(ANSA) - POTENZA, 03 MAR - Dal 23 febbraio al primo marzo, in Basilicata, "si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per centomila abitanti (3.533) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-21,9%) rispetto alla settimana precedente". Sono questi alcuni dei dati più significativi diffusi dalla Fondazione Gimbe, dopo l'elaborazione dei dati raccolti durante il monitoraggio sull'andamento della pandemia.

"La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'82,7% (media Italia 83,4%) a cui aggiungere un ulteriore 2,7% (media Italia 2,1%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'83,9% (media Italia 83,9%)". (ANSA).