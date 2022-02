Spera: "Al San Carlo Cardiochirurgia all'avanguardia"

(ANSA) - POTENZA, 16 FEB - "La Cardiochirurgia dell'ospedale San Carlo di Potenza è tra i primi Centri in Italia ad aver eseguito un impianto della protesi mitralica trans-catetere, confermandosi, così, all'avanguardia nel trattamento delle patologie valvolari cardiache". Lo ha sottolineato - attraverso l'ufficio stampa - il direttore generale dell'azienda ospedaliera regionale, Giuseppe Spera.

"L' evento - ha aggiunto Spera - consolida la strada intrapresa dalla Cardiochirurgia potentina guidata dal dottor Giampaolo Luzi, con utilizzo costante di tecniche mini-invasive e impiego sempre più estensivo di procedure trans-catetere e protesi valvolari di ultima generazione. Questi ultimi importanti traguardi dimostrano l'impegno posto dalla direzione strategica nel facilitare e stimolare percorsi di crescita e segnano un decisivo passo in avanti sul terreno della innovazione e della ricerca, qualificando il nosocomio del capoluogo lucano quale punto di riferimento nel centro-sud per il trattamento di patologie cardiovascolari". (ANSA).