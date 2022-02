Covid: in Basilicata 1.028 positivi e due decessi

(ANSA) - POTENZA, 03 FEB - Sono 1.028 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 5.763 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati altri due decessi (uno di una persone residente in Calabria) e 728 guarigioni.

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 96 persone (tre più di ieri), quattro delle quali (due a Potenza e due a Matera) sono curate in terapia intensiva. (ANSA).