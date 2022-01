Uisp e farmacie insieme per combattere la sedentarietà

(ANSA) - MATERA, 22 GEN - Un mese di sport gratuito, per cambiare stili di vita, dal primo al 31 marzo, provando gli effetti benefici delle prescrizioni contenute in una scatola di ''Pillole di movimento'', da prendere in farmacia. A "consigliarle" l'associazione Uisp "Sport" per tutti di Matera in collaborazione con Federfarma e Lloyds Farmacia, nell'ambito di una campagna nazionale di promozione dell'attività motorie di base e di contrasto alla sedentarietà. L'iniziativa è stata presentata oggi, nella sala Mandela del Comune di Matera, nel corso di una conferenza stampa. (ANSA).