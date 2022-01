Bardi: "La Basilicata resta bianca ma massima prudenza"

(ANSA) - POTENZA, 21 GEN - "La Basilicata resta in zona bianca, grazie al numero basso di pazienti in terapia intensiva". Lo ha scritto, su twitter, il presidente della Regione, Vito Bardi. "Raccomando - ha aggiunto il governatore lucano - la massima prudenza: i comportamenti individuali fanno la differenza per difendere i nostri cari, soprattutto i più anziani, che sono la stragrande maggioranza dei ricoverati".

(ANSA).